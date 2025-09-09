Бастрыкин заинтересовался некачественным лечениием ребёнка в Новосибирске

9-летнему мальчику новосибирские врачи оставили в теле струну от катетера.
В СМИ появилась информация о серьёзном инциденте в одной из новосибирских больниц, где 9-летнему мальчику после операции оставили струну от катетера в теле, о чём сообщает Региональное управление Следственного комитета.
На врачей было возбуждено уголовное дело о халатности, однако прокурор Советского района Новосибирска отменил решение.
Следователи СК по Новосибирской области, в свою очередь, инициировали повторное возбуждение уголовного дела по той же статье. Сейчас председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.