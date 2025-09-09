Московскому предпринимателю грозит пожизненный срок: его арестовали за госизмену

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено в полном объеме. Судебное решение по статье 275 УК РФ (госизмена) уже вступило в свою законную силу. На текущий момент защита предпринимателя не обжаловала постановление об аресте.