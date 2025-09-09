Московскому предпринимателю грозит пожизненный срок: его арестовали за госизмену

Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, обвиняемого в государственной измене. Согласно данным судебной картотеки, с которыми ознакомился ТАСС, бизнесмен занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирными изделиями, а также вел фермерскую деятельность.
Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено в полном объеме. Судебное решение по статье 275 УК РФ (госизмена) уже вступило в свою законную силу. На текущий момент защита предпринимателя не обжаловала постановление об аресте.
Рассмотрение материалов уголовного дела проходит в закрытом режиме, без доступа средств массовой информации и публики. В связи с этим представители суда воздержались от каких-либо комментариев относительно деталей предъявленного обвинения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
