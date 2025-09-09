Мужчина погиб в Сочи при атаке беспилотников ВСУ

Мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки ВСУ атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки дрона попали в машину, за рулем которой он находился, — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и специальные службы, добавил глава региона.
Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Также администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.
Ранее жители Сочи и пригородов сообщили о громком взрыве в небе и звуках сирены тревоги. По предварительным данным, работают средства противовоздушной обороны, передал Telegram-канал Shot.