Судно Флотилии свободы с Гретой Тунберг атаковал БПЛА по пути к берегам Газы

Судно из коалиции «Флотилия свободы», в которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, подверглось атаке с воздуха. По данным организаторов, судно под португальским флагом получило повреждения, но все пассажиры и экипаж остались целы и невредимы.