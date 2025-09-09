Ричмонд
Судно Флотилии свободы с Гретой Тунберг атаковал БПЛА по пути к берегам Газы

Судно из коалиции «Флотилия свободы», в которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, подверглось атаке с воздуха. По данным организаторов, судно под португальским флагом получило повреждения, но все пассажиры и экипаж остались целы и невредимы.

Источник: Life.ru

«Global Sumud Flotilla (GSF) подтверждает, что одно из её главных судов, известное как Family Boat, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, все пассажиры и экипаж в безопасности», — говорится в заявлении организации.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / globalsumudflotilla.

Миссия «Флотилии свободы» направлена на попытку прорыва израильской блокады Газы. Тунберг и другие активисты неоднократно заявляли, что готовы рисковать ради привлечения внимания к ситуации в регионе.

Ранее Life.ru писал, что министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил посадить Грету Тунберг за решётку в тюрьму для террористов, если она попытается прорвать блокаду сектора Газа. Политик подчеркнул, что для Тель-Авива «Флотилия свободы» — не гуманитарная миссия, а угроза безопасности.

