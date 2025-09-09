Ричмонд
В Хабаровском крае сотрудники ГАИ спасли жильцов из горящего дома

В городе Бикине сотрудники Госавтоинспекции спасли жильцов из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание произошло 8 сентября в одноэтажном деревянном доме на пять хозяев. Во время патрулирования старший лейтенант полиции Станислав Ильичев и лейтенант Вадим Белов заметили огонь, который охватил крайнюю квартиру быстро распространялся на крышу. Полицейские передали информацию в дежурную часть, после чего на место направили пожарных и скорую помощь.

Не дожидаясь экстренных служб, инспекторы поспешили внутрь здания. Они стучали в двери и окна, будили жильцов и помогали им выбраться наружу. Благодаря их действиям были спасены четверо человек.

Прибывшие на место пожарные вывели оставшихся жильцов и ликвидировали возгорание. Огонь удалось остановить до того, как он полностью охватил крышу.

В результате происшествия никто не пострадал.