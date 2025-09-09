В Хабаровском крае сотрудники ГАИ спасли жильцов из горящего дома

Возгорание произошло 8 сентября в одноэтажном деревянном доме на пять хозяев. Во время патрулирования старший лейтенант полиции Станислав Ильичев и лейтенант Вадим Белов заметили огонь, который охватил крайнюю квартиру быстро распространялся на крышу. Полицейские передали информацию в дежурную часть, после чего на место направили пожарных и скорую помощь.