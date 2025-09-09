Уголовное дело завели после столкновения троллейбуса и автобуса в Челябинске

«В результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали четыре пассажира. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — прокомментировали в Следственном комитете России.