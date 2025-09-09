Ричмонд
Уголовное дело завели после столкновения троллейбуса и автобуса в Челябинске

Уголовное дело завели после столкновения троллейбуса и автобуса в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Российская газета

Напомним, ДТП произошло 7 сентября рядом с Южно-Уральским государственным университетом.

«В результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали четыре пассажира. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — прокомментировали в Следственном комитете России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса врезалась в стоявший троллейбус, несколько пассажиров упали и получили травмы.

Бригады СМП оказали помощь пятерым пострадавшим, госпитализированы четверо.