Уголовное дело завели после столкновения троллейбуса и автобуса в Челябинске

Напомним, ДТП произошло 7 сентября рядом с Южно-Уральским государственным университетом.
«В результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали четыре пассажира. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель автобуса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — прокомментировали в Следственном комитете России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса врезалась в стоявший троллейбус, несколько пассажиров упали и получили травмы.
Бригады СМП оказали помощь пятерым пострадавшим, госпитализированы четверо.