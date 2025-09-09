Финансист-педофил Эпштейн хвастался, что получал от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив

Джеффри Эпштейн обвинялся в растлении малолетних, а его связи с политиками и бизнесменами США расследуются с 2019 года после его задержания и последующей смерти в тюрьме. Комитет по надзору Конгресса ранее опубликовал десятки тысяч документов по делу, часть из которых была отредактирована для защиты жертв, а среди знакомых Эпштейна фигурировали Дональд Трамп и Билл Клинтон. Внимание к материалам о Джеффри Эпштейне вновь усилилось в 2025 году после того, как администрация Дональда Трампа не предоставила обещанные новые материалы по делу финансиста.