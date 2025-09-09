В Челябинске арестовали трех подростков за серию нападений на бездомных

Молодые люди 12−14 лет находили бездомных, издевались над ними и избивали, снимая это на видео. Одно из таких нападений закончилось летальным исходом для жертвы. Мужчину сначала дезориентировали, прыснув в лицо струей из перцового баллончика, после чего стали наносить удары ногами и стеклянной бутылкой по голове. Еще двоим потерпевшим после нападения потребовалась госпитализация.