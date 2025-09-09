В Челябинске арестовали трех подростков за серию нападений на бездомных

Они будут под арестом два месяца, до 25 октября.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже затребовал доклад об обстоятельствах преступной деятельности группы юношей, которая нападала на лиц без определенного места жительства и жестоко избивала их.
В результате преступных деяний несовершеннолетних один мужчина скончался, еще двое получили травмы различной степени тяжести, говорят в ведомстве.
По данным фактам возбуждено уголовное дело покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Молодые люди 12−14 лет находили бездомных, издевались над ними и избивали, снимая это на видео. Одно из таких нападений закончилось летальным исходом для жертвы. Мужчину сначала дезориентировали, прыснув в лицо струей из перцового баллончика, после чего стали наносить удары ногами и стеклянной бутылкой по голове. Еще двоим потерпевшим после нападения потребовалась госпитализация.