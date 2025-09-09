Ричмонд
В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Сергея Деревянко

Мещанский столичный суд арестовал предпринимателя Сергея Деревянко, который проходит по делу о госизмене. Об этом сообщило во вторник, 9 сентября, ТАСС, ссылаясь на судебную картотеку.

Мещанский столичный суд арестовал предпринимателя Сергея Деревянко, который проходит по делу о госизмене. Об этом сообщило во вторник, 9 сентября, ТАСС, ссылаясь на судебную картотеку.

— Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по статье 275 УК России «Госизмена». Решение вступило в силу, — сказано картотеке.

Уточняется, что бизнесмен пока не стал обжаловать свой арест. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Деревянко занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, и вел фермерскую деятельность, говорится в статье.

2 сентября сотрудники ФСБ РФ в Забайкальском крае осуществили задержание мужчины — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму. 33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей, призывал в Сети к совершению террористических актов в стране. Также он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о бойцах Вооруженных сил России.