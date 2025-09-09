В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Сергея Деревянко

2 сентября сотрудники ФСБ РФ в Забайкальском крае осуществили задержание мужчины — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму. 33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей, призывал в Сети к совершению террористических актов в стране. Также он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о бойцах Вооруженных сил России.