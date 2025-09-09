Ричмонд
ВСУ атаковали Краснодарский край дронами, есть погибший: карта БПЛА на 9 сентября

В Краснодарском крае из-за атаки украинских дронов погиб мужчина. Осколки сбитого дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Подверглись атаке и шесть частных домов, пострадали фасады, крыши зданий.

В Краснодарском крае из-за атаки дронов ВСУ повреждены шесть домов.

В Краснодарском крае из-за атаки украинских дронов погиб мужчина. Осколки сбитого дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Подверглись атаке и шесть частных домов, пострадали фасады, крыши зданий.

В пяти регионах страны была объявлена опасность атаки дронов. Подробнее об атаках украинских дронов и ограничениях — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Краснодарский край.

В Адлерском районе Сочи погиб мужчина из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Осколки сбитого дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший. Также повреждены шесть частных домов, у которых пострадали фасады, крыши, окна и заборы. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

На территории Сочи ранее объявлялась угроза атаки БПЛА, но в настоящее время опасности для жителей и гостей города-курорта нет. Все системы города продолжают работать в штатном режиме. Администрация просит сочинцев и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Белгородская область.

В Белгородской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Режим опасности введен на территории всей области.

Воронежская область.

В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. В сообщении в telegram-канале глава призвал жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на улицу до получения дальнейших указаний. Все силы ПВО приведены в полную готовность.

Липецкая область.

Власти Липецкой области объявили режим воздушной опасности на всей территории региона. Как уточнил глава региона Игорь Артамонов, в Усманском, Добринском и Грязинском муниципальных районах, а также в Долгоруковском, Задонском, Тербунском, Хлевенском районах и Воловском муниципальном округе введен красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотников.

Севастополь.

В Севастополе была объявлена, а затем отменена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Предупреждение об опасности прозвучало для жителей всего региона и действовало около получаса.

Пензенская область.

Введен режим «Беспилотная опасность» в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Также сообщается об ограничении работы мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Власти рекомендуют жителям следить за обновлениями официальных источников, а в экстренных ситуациях обращаться по телефону 112.

Ограничения в аэропортах.

Тамбов.

В аэропорту Тамбов (Донское) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации. Ограничения вступили в силу сегодня и распространяются на все рейсы, следующие через этот авиаузел.

Сочи.

В Сочи были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточняется, меры приняли в утренние часы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли спустя получаса.

