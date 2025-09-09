В Приморье водитель без прав сбил лошадь — есть погибший

В Приморье на 33-м километре автодороги «Уссурийск — Пограничный» Октябрьского округа произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и лошади. Автомобиль Honda Civic, следовавший со стороны Уссурийска в направлении посёлка Липовцы, совершил наезд на животное, выбежавшее на проезжую часть, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
За рулём находился 36-летний мужчина, который, как выяснилось позже, не имел водительского удостоверения и никогда не проходил обучение в автошколе. В результате сильного удара кузов машины был серьёзно повреждён.
От полученных травм пассажир, сидевший на заднем сидении слева, скончался на месте до приезда медицинских сотрудников. Сам водитель и ещё один 25-летний пассажир, находившийся на заднем сидении справа, госпитализированы с травмами различной тяжести.
Отмечается, что ДТП произошло в тёмное время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием при искусственном освещении.
Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств случившегося. Транспортное средство изъято. Также устанавливается личность владельца животного. Если подтвердится, что лошадь находилась на дороге без присмотра, хозяину может грозить административная или уголовная ответственность, а также обязательства по компенсации ущерба.