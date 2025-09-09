Суд вынес приговор отцу погибших от отравления в Красной Сопке детей

Завершился суд по делу о смертельном отравлении детей в семье Виноградовых. Под следствием был отец семейства Дмитрий Виноградов. Именно он накануне рокового дня распылил дихлофос от насекомых, после чего на следующий день вся семья почувствовала острое недомогание. Один за другим погибли четверо детей — три девочки и мальчик. Отца и мать смогли спасти. При этом мать находилась на поздних сроках беременности.