Суд вынес приговор отцу погибших от отравления в Красной Сопке детей

В Красной Сопке красноярского края вынесли приговор главе семьи, в которой погибли дети. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Завершился суд по делу о смертельном отравлении детей в семье Виноградовых. Под следствием был отец семейства Дмитрий Виноградов. Именно он накануне рокового дня распылил дихлофос от насекомых, после чего на следующий день вся семья почувствовала острое недомогание. Один за другим погибли четверо детей — три девочки и мальчик. Отца и мать смогли спасти. При этом мать находилась на поздних сроках беременности.
Следствие и суд признали Дмитрия Виноградова виновным в причинении смерти по неосторожности, приговорив его к наказанию в виде двум годам условного лишения свободы. Прокурор запрашивал два года лишения свободы условно.
Сам Дмитрий Виноградов и его защита уверены в невиновности. Адвокат и некоторые эксперты, в том числе химик Сергей Сохранный, выступавший на суде со стороны защиты, настаивали, что дихлофос не мог стать причиной гибели детей. Однако экспертиза показала, что смерть вызвали именно компоненты инсектицидного средства.