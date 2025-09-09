Ричмонд
Новосибирцы больше суток не могут улететь в Стамбул

Прибытие рейса из Стамбула в Новосибирск откладывается более чем на сутки (26 часов).

Серьёзные задержки в расписании произошли в новосибирском аэропорту Толмачёво. Рейс из Стамбула в Новосибирск, запланированный на вечер 8 сентября, задерживается более чем на 26 часов.

Авиакомпания S7 неоднократно переносила время прибытия этого рейса.

Проблемы с расписанием затронули и другие направления. С опозданием прилетают рейсы из Калининграда, Якутска, Братска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Ташкента, Владивостока.