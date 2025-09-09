Суд вынес приговор по делу о гибели четырех детей от отравления дихлофосом в Красноярском крае

Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор Дмитрию Виноградову, чьи четверо детей погибли от отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка. Как сообщила прокуратура Красноярского края, мужчина приговорен к 2 годам условного лишения свободы.
«Суд назначил наказание 2 года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года», — передает сообщение ТАСС.
В конце марта этого года СК России по Красноярскому краю и Хакасии завершил расследование уголовного дело по факту гибели четверых детей в поселке Красная Сопка от отравления дихлофосом. По факту причинения смерти по неосторожности четырем лицам обвинили отца семейства.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в по делу о смертельном отравлении четырех детей в суде по видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля со стороны защиты химик Сергей Сохранный, который считает, что отравиться дихлофосом «таким способом было нельзя».