Дикая куница набросилась на парализованную пенсионерку и отгрызла ей руку

Дикая куница совершила нападение на прикованную к постели пенсионерку вблизи греческого города Кастория. Об этом информирует портал ekathimerini.com.

Происшествие случилось 4 сентября 2025 года. Хищный зверек проник в жилище через открытую дверь в деревне Маниакои и отгрыз часть руки парализованной престарелой женщине.

Потрясенные родственники оперативно доставили пострадавшую в местную больницу, а затем транспортировали в Салоники для оказания срочной медицинской помощи. Женщине предстоит пройти через серию хирургических вмешательств.

Местное население выражает серьезное беспокойство в связи с участившимися случаями появления куниц в этом районе Северной Греции и проявлениями их агрессивного поведения.

