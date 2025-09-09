Дикая куница набросилась на парализованную пенсионерку и отгрызла ей руку

Дикая куница совершила нападение на прикованную к постели пенсионерку вблизи греческого города Кастория. Об этом информирует портал ekathimerini.com.
Происшествие случилось 4 сентября 2025 года. Хищный зверек проник в жилище через открытую дверь в деревне Маниакои и отгрыз часть руки парализованной престарелой женщине.
Потрясенные родственники оперативно доставили пострадавшую в местную больницу, а затем транспортировали в Салоники для оказания срочной медицинской помощи. Женщине предстоит пройти через серию хирургических вмешательств.
Местное население выражает серьезное беспокойство в связи с участившимися случаями появления куниц в этом районе Северной Греции и проявлениями их агрессивного поведения.
