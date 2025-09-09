Бастрыкин взял под контроль ситуацию с аварийным домом в Омске

Следственные органы СК по Омской области ранее проводили проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»). После вмешательства Бастрыкина руководителю регионального управления Следственного комитета В. В. Батищеву поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах проверки.