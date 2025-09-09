Бастрыкин взял под контроль ситуацию с аварийным домом в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ситуации с жительницей Омска, которая пытается добиться признания своего дома аварийным.
По информации соцсетей, женщина долгое время добивается переселения из многоквартирного дома, где проживает с ребёнком. Предоставленная органами власти квартира оказалась ненадлежащего качества.
Следственные органы СК по Омской области ранее проводили проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»). После вмешательства Бастрыкина руководителю регионального управления Следственного комитета В. В. Батищеву поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах проверки.