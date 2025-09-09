В Новосибирске загорелся дом на улице Бугринский выселок

Возгорание произошло вблизи автозаправочной станции на улице Бугринский выселок.
На улице Бугринский выселок прямо сейчас происходит пожар. Возгорание произошло в непосредственной близости от автозаправочной станции, об этом сообщает МЧС Новосибирской области.
— На улице Бугринский выселок загорелся частный дом и надворные постройки. Службы спасения в 09:32 прибыли на место возгорания, — рассказала пресс-служба МЧС Новосибирской области Московскому комсомольцу.
О пострадавших информации не поступало.
Обновлено в 10:25: МЧС Новосибирской области сообщает, что во время тушения пожара обрушилась кровля строений. В течение получаса возгорание было локализовано. Продолжается ликвидация пожара.
Через 12 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительно площадь пожара составила 200 квадратных метров. На происшествие реагировали 16 человек и 4 единицы техники.