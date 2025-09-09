Ричмонд
В Новосибирске загорелся дом на улице Бугринский выселок

Возгорание произошло вблизи автозаправочной станции на улице Бугринский выселок.

Возгорание произошло вблизи автозаправочной станции на улице Бугринский выселок.

На улице Бугринский выселок прямо сейчас происходит пожар. Возгорание произошло в непосредственной близости от автозаправочной станции, об этом сообщает МЧС Новосибирской области.

— На улице Бугринский выселок загорелся частный дом и надворные постройки. Службы спасения в 09:32 прибыли на место возгорания, — рассказала пресс-служба МЧС Новосибирской области Московскому комсомольцу.

О пострадавших информации не поступало.

Обновлено в 10:25: МЧС Новосибирской области сообщает, что во время тушения пожара обрушилась кровля строений. В течение получаса возгорание было локализовано. Продолжается ликвидация пожара.

Через 12 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительно площадь пожара составила 200 квадратных метров. На происшествие реагировали 16 человек и 4 единицы техники.