Житель Башкирии погиб в лобовом столкновении на трассе Мелеуз — Юмагузино

ДТП произошло в Мелеузовском районе около 6 часов вечера 8 сентября.

Источник: ГИБДД по РБ

Житель Башкирии погиб в лобовом столкновении на трассе Мелеуз — Юмагузино. ДТП произошло в Мелеузовском районе около 6 часов вечера 8 сентября.

Как сообщают в ГАИ РБ, авария произошла на 1-м километре автодороги Мелеуз — Смак — Юмагузино. 55-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с попутным ВАЗ-2115, после чего его автомобиль опрокинулся в кювет и въехал в дерево.

«В результате ДТП водитель “Лады Калины” от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту смертельной аварии начато разбирательство.