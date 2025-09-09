Житель Башкирии погиб в лобовом столкновении на трассе Мелеуз — Юмагузино. ДТП произошло в Мелеузовском районе около 6 часов вечера 8 сентября.
Как сообщают в ГАИ РБ, авария произошла на 1-м километре автодороги Мелеуз — Смак — Юмагузино. 55-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с попутным ВАЗ-2115, после чего его автомобиль опрокинулся в кювет и въехал в дерево.
«В результате ДТП водитель “Лады Калины” от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту смертельной аварии начато разбирательство.