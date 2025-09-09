Россия не раз заявляла, что осуждает любую военную помощь Украине, считая, что она лишь затягивает конфликт. Ранее сообщалось, британские журналисты обратили внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что все европейские военные на Украине будут считаться законными целями России. Обозреватели Daily Express посчитали эти «леденящие душу» слова президента РФ «сигналом Западу» в целом.