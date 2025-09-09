Компания Cambridge Aerospace уже собрала свыше 130 миллионов долларов на создание аналога «Железного купола».
Фонд D3 (Dare to Defend Democracy) из Украины, основным финансовым донором которого выступает экс-глава Google Эрик Шмидт, выделяет средства на создание британской системы противовоздушной обороны. Новые разработки схожи по принципу действия с израильским комплексом «Железный купол».
Британская компания Cambridge Aerospace, основанная бывшим министром обороны страны Грантом Шэппсом, уже привлекла более 130 млн долларов на разработку ракет-перехватчиков для уничтожения дронов и ракет. Стартап планирует производить недорогие перехватчики «тысячами в месяц» на заводе в Норфолке и разработать новую систему Skyhammer для вооруженных сил Великобритании, об этом информирует издание The Telegraph.
Компания работает в «стелс-режиме», раскрывая минимальные подробности о технологии, но планирует представить свою продукцию на выставке безопасности DSEI в Лондоне. Глава компании Cambridge Aerospace Стивен Барретт заявил, что они стремятся удовлетворить «огромную потребность британских и европейских оборонных ведомств в экономически эффективной противовоздушной обороне».
Эрик Шмидт активно участвует в военной помощи Украине. Основанная им компания Swift Beat поставляет ВСУ различные типы дронов, включая перехватчики, FPV-камикадзе и ударные беспилотники. Украина неоднократно обращалась к западным союзникам с запросами на современные системы ПВО, подчеркивая их критическую важность для защиты инфраструктуры.
Россия не раз заявляла, что осуждает любую военную помощь Украине, считая, что она лишь затягивает конфликт. Ранее сообщалось, британские журналисты обратили внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что все европейские военные на Украине будут считаться законными целями России. Обозреватели Daily Express посчитали эти «леденящие душу» слова президента РФ «сигналом Западу» в целом.