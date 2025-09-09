В Красноярске дихлофосный отравитель детей получил приговор

В Красноярске завершился суд на Дмитрием Виноградовым, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности четверым своим детям: они отравились дихлофосом. Мужчина отделался двухлетним условным сроком, сообщает РИА Новости.
«Два года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года», — говорится в сообщении.
Трагедии 21 сентября исполнится год. Тогда четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет — скончались поочередно от полученного отравления химикатами. Родителям удалось выжить. Похороны несовершеннолетних состоялись 30 сентября 2024 года, когда из больницы выписались родители.
В ходе следствия выяснилось, что дом был обработан дихлофосом. Однако никто не догадался проветрить помещения. Виноградов признался, что была открыта только форточка. Примечательно, что родственники семьи настаивали на трагической случайности.
