Пожар на территории дельфинария и крокодиловой фермы произошел в Ейске

В ночь на 9 сентября в городе Ейске Краснодарского края произошел пожар на территории местного дельфинария. Огонь также охватил расположенную рядом крокодиловую ферму, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы.
На место пожара оперативно прибыли оперативные службы. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, проводилась проливка конструкций для предотвращения дальнейшего распространения огня.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Также сообщается, что все животные, содержавшиеся на территории дельфинария и крокодиловой фермы, остались живы.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Специалисты проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.
