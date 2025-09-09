Отца погибших от дихлофоса в Сибири детей приговорили к двум годам условно

Напомним, в сентябре 2024 года Виноградов обработал дом инсектицидом «Дихлофос», существенно превысив нормы расхода и нарушив инструкцию производителя. После обработки он не проветрил помещение в течение необходимого времени, не провёл влажную уборку. На следующий день все члены семьи были госпитализированы с острым отравлением, четверых детей спасти не удалось. В ходе процесса подсудимый отказался от дачи показаний против себя.