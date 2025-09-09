Отцу четырех погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей вынесли приговор

«На основании собранных следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Назаровского района. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности четверым своим детям», — говорится в telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.