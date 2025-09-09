В Прикамье будут судить двух «черных лесорубов», спиливших более тысячи деревьев

Следствие установило, что младший из подельников в период с 2015 по 2022 год силами наемных рабочих спилил на территории Пожвинского (Городищенского) участкового лесничества вблизи поселка Кама более тысячи деревьев — пихт, елей, берез и осин. Разрешительных документов у фигуранта не было, но людям, нанятым для заготовки древесины, он об этом не сообщил. К пяти из семи эпизодов незаконных рубок леса злоумышленник привлек знакомого 1958 года рождения, имевшего опыт и знания в сфере лесозаготовок.