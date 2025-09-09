В Прикамье будут судить двух «черных лесорубов», спиливших более тысячи деревьев

Криминальный бизнес обвиняемых — жителей Юсьвинского муниципального округа 1975 и 1958 года рождения — пресекли сотрудники краевого УФСБ и полиции, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Следствие установило, что младший из подельников в период с 2015 по 2022 год силами наемных рабочих спилил на территории Пожвинского (Городищенского) участкового лесничества вблизи поселка Кама более тысячи деревьев — пихт, елей, берез и осин. Разрешительных документов у фигуранта не было, но людям, нанятым для заготовки древесины, он об этом не сообщил. К пяти из семи эпизодов незаконных рубок леса злоумышленник привлек знакомого 1958 года рождения, имевшего опыт и знания в сфере лесозаготовок.
Мужчины вывозили нелегально добытые деревья на одну из своих пилорам, там распиливали и распоряжались древесиной по своему усмотрению, в том числе продавали. Задерживая организатора криминального бизнеса, правоохранители обнаружили в его доме и изъяли незаконно хранившиеся пистолет Макарова и 99 патронов, 37 трассирующих боеприпасов калибра 7,62 мм, охотничий карабин марки ТОЗ-16 калибра 5,6 мм и один боеприпас к нему.
В целях обеспечения мер по возмещению ущерба лесному фонду на имущество одного из фигурантов стоимостью более 1,5 миллиона рублей был наложен арест.
Сейчас уголовные дела о незаконной рубке лесных насаждений и незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов переданы на рассмотрение в Кудымкарский городской суд. Младший из злоумышленников заключен под стражу, а его подельник отпущен под подписку о невыезде.