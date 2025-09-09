Ричмонд
Главу семейства приговорили к условному сроку за гибель детей от отравления дихлофосом в Красной Сопке

Суд вынес приговор жителю Назаровского района, признанному виновным в смерти своих четверых детей в результате отравления химическим средством от насекомых. Мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Трагедия произошла 20 сентября 2024 года. Отец семьи обработал дом аэрозолем от насекомых, значительно превысив допустимую норму расхода средства. Он не изучил инструкцию по применению и не соблюл элементарные меры предосторожности: не проветрил помещение после обработки, не сделал влажную уборку и не убрал продукты питания и посуду.

В тот же вечер он разрешил детям вернуться в дом — принимать пищу и спать на обработанных поверхностях. Ядовитое вещество попало в организм детей через дыхание, кожу и с пищей.

Утром 21 сентября все члены семьи почувствовали себя плохо и были госпитализированы с симптомами сильного отравления. Несмотря усилия врачей, четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет скончались.

Суд квалифицировал действия отца как причинение смерти по неосторожности. При вынесении приговора учтены чистосердечное признание и раскаяние подсудимого.

Сам виновный отказался комментировать, раскаивается ли в содеянном и будет ли обжаловать приговор.