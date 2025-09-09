Главу семейства приговорили к условному сроку за гибель детей от отравления дихлофосом в Красной Сопке

Трагедия произошла 20 сентября 2024 года. Отец семьи обработал дом аэрозолем от насекомых, значительно превысив допустимую норму расхода средства. Он не изучил инструкцию по применению и не соблюл элементарные меры предосторожности: не проветрил помещение после обработки, не сделал влажную уборку и не убрал продукты питания и посуду.