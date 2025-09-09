Ричмонд
Автоцистерна задавила мужчину на трассе под Новосибирском

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Под Новосибирском в ночь на 9 сентября 2025 года произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 00:45 55-летний водитель за рулем автомобиля Volvo в составе с полуприцепом ехал по трассе К-12 со стороны рабочего поселка Колывань в сторону Новосибирска. Во время движения на 22 километре дороги он сбил пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии неустановленный пешеход, мужчина на вид 40−45 лет, скончался. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.