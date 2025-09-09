Автоцистерна задавила мужчину на трассе под Новосибирском

По предварительной информации, около 00:45 55-летний водитель за рулем автомобиля Volvo в составе с полуприцепом ехал по трассе К-12 со стороны рабочего поселка Колывань в сторону Новосибирска. Во время движения на 22 километре дороги он сбил пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.