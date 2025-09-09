Ричмонд
Кадыров доложил об ударе возмездия по генштабу ВСУ

Беспилотники «Герань» нанесли удар по центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ в Киеве, в результате которого погибли девять военных и еще 17 получили ранения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что атака стала ответом на удар по Российскому университету спецназа в Гудермесе в октябре 2024 года. Соответствующая реакция со стороны ВС РФ произошла на следующий день после атаки ВСУ по центру спецназа.

«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две “Герани”. Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них всушники говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было», — рассказал Кадыров в разговоре с РИА Новости.

В конце октября 2024 года в результате атаки украинских дронов загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе (Чечня). Уже на следующий день Кадыров в своем telegram-канале сообщил о нанесении двух ударов «Геранями» по центру управления атакующими дронами в Киеве, передает «Национальная служба новостей». В августе 2025 года также сообщалось об ударе ВС РФ по украинскому учебному центру в столице Украины.

