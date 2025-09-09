Кадыров доложил об ударе возмездия по генштабу ВСУ

«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две “Герани”. Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры, в них всушники говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв после удара дроном не было», — рассказал Кадыров в разговоре с РИА Новости.