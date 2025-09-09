Появилось видео оглашения приговора отцу 5 погибших в Красной Сопке детей

Появилось видео приговора отцу погибших в Красной Сопке Красноярского края детей Дмитрию Виноградову. Видео опубликовали в прокуратуре Красноярского края.
На кадрах видео судья зачитывает приговор Дмитрию Виноградову. Глава семейства получил наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года.
Адвокат просил оправдать подзащитного, который якобы не мог догадываться о подобных последствиях и малой вероятности таких последствий, выразив сомнение в достоверности экспертиз. Подсудимый же попросил «строго не судить».
Напомним, что трагедия произошла в сентябре 2025 года в Красной Сопке. Дмитрий Виноградов травил мух в доме с помощью дихлофоса. Он распылил инсектицид. При этом, как доказало следствие, превысив рекомендованную дозу и должным образом не проветрив после дезинсекции помещение, не совершив влажную уборку. В результате в организм детей через кожу и органы дыхания попали компоненты инсектицида, вызвав отравление.
На следующий день вся семья почувствовала острое недомогание. В считанные дни один за другим скончались четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет. Родители выжили. Также удалось сохранить беременность Виктории Виноградовой.
Вскоре после трагедии женщина родила пятого ребенка. Однако несчастный случай унес и его жизнь в феврале 2025 года. Он погиб от асфиксии из-за рвотных масс во время сна. По этому случаю также возбуждалось уголовное дело, однако его остановили, так как не было доказано следов криминала в смерти малыша.
Виноградовы несколько раз становились участниками федерального ток-шоу, на котором разбирались обстоятельства смерти их детей, как в первом, так и во втором случае. На шоу вскрылись шокирующие подробности из прошлого Дмитрия и Виктории.
Отметим, что защита Дмитрия Виноградова, некоторые эксперты, в том числе химик, разработчик дихлофоса Сергей Сохранный, а также сам глава семейства уверены, что дихлофос не мог стать причиной гибели детей. Однако экспертиза в Красноярске и Москве показала, что в организмах детей были компоненты инсектицидного средства, повлекшие смерть.
Будет ли Дмитрий Виноградов обжаловать приговор, пока неизвестно. Комментировать приговор он не стал.