Российские войска вытеснили ВСУ из харьковского Глущенкова

«Развивая успех севернее Редкодуба в ДНР, наши войска перешли государственную границу РФ и выбили вооруженные формирования Украины из населенного пункта Глущенково Изюмского района Харьковской области», — приводит ТАСС слова Марочко. По его информации, часть украинских военнослужащих, не выдержав атаки, отступила с позиций в северо-западном направлении от населенного пункта.