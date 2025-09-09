Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске осудили сына за попытку заказать убийство отца

Несогласному с политикой отца молодому мужчине дали шесть лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске вынесли приговор молодому человеку, который заказал убийство родного отца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов края.

Началось все в мае 2025 года. Судя по всему, повзрослевший сын был несогласен с политикой отца в части жизненного самоопределения. Говоря простыми словами, отец настаивал, чтобы молодой человек учился и получал профессию, либо пошел работать и самостоятельно обеспечивал себя.

Но сын решил избавиться от родственника. К счастью, преступный замысел не был доведен до конца. Убийство не состоялось, сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю помешали. Вместо этого заказчик сел на скамью подсудимых. Приговор — шесть лет лишения свободы.