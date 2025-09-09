В Красноярске осудили сына за попытку заказать убийство отца

В Красноярске вынесли приговор молодому человеку, который заказал убийство родного отца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов края.
Началось все в мае 2025 года. Судя по всему, повзрослевший сын был несогласен с политикой отца в части жизненного самоопределения. Говоря простыми словами, отец настаивал, чтобы молодой человек учился и получал профессию, либо пошел работать и самостоятельно обеспечивал себя.
Но сын решил избавиться от родственника. К счастью, преступный замысел не был доведен до конца. Убийство не состоялось, сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю помешали. Вместо этого заказчик сел на скамью подсудимых. Приговор — шесть лет лишения свободы.