В Красноярске осудили сына за попытку заказать убийство отца

Началось все в мае 2025 года. Судя по всему, повзрослевший сын был несогласен с политикой отца в части жизненного самоопределения. Говоря простыми словами, отец настаивал, чтобы молодой человек учился и получал профессию, либо пошел работать и самостоятельно обеспечивал себя.