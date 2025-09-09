Новосибирская пенсионерка может лишиться ноги после ДТП с электросамокатом

Женщина не может самостоятельно передвигаться и вставать с постели. У неё диагностирован преддиабет.
Её дочь поделилась подробностями с «АиФ Новосибирск».
ДТП произошло 20 августа на улице Кошурникова. Пенсионерка шла по тротуару, когда в неё врезались молодые люди на электросамокате.
Пострадавшая получила множественные переломы ноги и сотрясение мозга. После аварии её дочь вызвала скорую помощь и ГИБДД.
Сотрудники полиции зафиксировали данные только у молодого человека, игнорируя девушку, которая также находилась на самокате. До сих пор виновник ДТП не был допрошен и не принёс извинений пострадавшей.
При этом женщина не может самостоятельно передвигаться и вставать с постели. У неё диагностирован преддиабет, и если раны не будут заживать должным образом, существует риск ампутации конечности.
Правоохранительные органы подтвердили факт ДТП. По данным ГУ МВД Новосибирской области, за рулём самоката находился молодой человек 2004 года рождения. Пострадавшая — женщина 1957 года рождения — была госпитализирована.
В ответ на публикацию материалов о происшествии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о возбуждении уголовного дела.