В Северной Корее прошло испытание нового ракетного двигателя

Для России Северная Корея — даже более надежный союзник, чем партнеры по ОДКБ, считает доцент факультета мировой политики Московского госуниверситета Евгений Ким. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине лишний раз показала, насколько важны для обеих стран не просто добрососедские, а союзнические отношения. По словам политолога, США разворачивают на востоке мощные военные базы. Отвечать на новые вызовы РФ и КНДР готовятся вместе с Китаем.