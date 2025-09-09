В Северной Корее прошло испытание нового ракетного двигателя

Ким Чен Ын проследил за испытаниями твердотопливного двигателя большой тяги.
КНДР провела финальное наземное испытание нового ракетного двигателя. Лидер Республики Ким Чен Ын лично наблюдал за процессом. Глава государства признал разработку успехом.
«Товарищ Ким Чен Ын оценил, что поразительный результат разработки твердотопливного двигателя является успехом, носящим самый стратегический характер в наших последних работах по модернизации оборонной технологии, и предсказывает изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических вооруженных сил КНДР», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытание, которое стало девятым и финальным в серии тестов, прошло 8 сентября под руководством ракетного управления КНДР. В агентстве подчеркнули, что разработка обладает стратегической важностью для обновления оборонных возможностей страны и «предвещает важное изменение в расширении и укреплении стратегических ядерных вооруженных сил».
Для России Северная Корея — даже более надежный союзник, чем партнеры по ОДКБ, считает доцент факультета мировой политики Московского госуниверситета Евгений Ким. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине лишний раз показала, насколько важны для обеих стран не просто добрососедские, а союзнические отношения. По словам политолога, США разворачивают на востоке мощные военные базы. Отвечать на новые вызовы РФ и КНДР готовятся вместе с Китаем.