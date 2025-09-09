Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 267 гектаров

На утро 9 сентября в Красноярском крае действуют три лесных пожара на 267 га — тайга горит в Эвенкийском лесничестве. Очаги возгораний зафиксировали в труднодоступной удаленной местности.
Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали лесной пожар на площади 60 га в Таймырском лесничестве. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В тушении принимали участие 32 человека и три единицы техники.
Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.