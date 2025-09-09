Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецидивистку, ограбившую пенсионера с зонтиком, осудили в Хабаровске

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

В Хабаровске осудили местную жительницу, которая ограбила пенсионера и избила его зонтом. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.

В августе 2024 года ранее судимая хабаровчанка К. подошла к пожилому мужчине Л. со спины и потребовала у него деньги. Получив отказ, она толкнула его с тротуара, и мужчина упал на землю. После этого К. выхватила у старика зонт и несколько раз ударила его по голове и телу.

Когда Л. перестал сопротивляться, женщина отобрала у него барсетку, в которой находились 37 тысяч рублей, две банковские карты и бонусная карта. С награбленным злоумышленница скрылась с места происшествия. Позже она потратила деньги на личные нужды.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд учёл, что она ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также личные обстоятельства и степень общественной опасности совершённого деяния. В итоге К. приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 7 месяцев — основной срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.