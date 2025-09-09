Рецидивистку, ограбившую пенсионера с зонтиком, осудили в Хабаровске

В августе 2024 года ранее судимая хабаровчанка К. подошла к пожилому мужчине Л. со спины и потребовала у него деньги. Получив отказ, она толкнула его с тротуара, и мужчина упал на землю. После этого К. выхватила у старика зонт и несколько раз ударила его по голове и телу.