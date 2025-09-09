В Сочи шестые сутки ищут туристку из Подмосковья, которая исчезла после поездки на такси

В Сочи пятые сутки ищут 19-летнюю туристку из Коломны Софию Мамедову, которая бесследно пропала сразу после прилёта в город. Девушка, по данным волонтёров «ЛизаАлерт», села в такси у аэропорта, и с этого момента о ней ничего не известно.