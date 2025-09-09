В Сочи шестые сутки ищут туристку из Подмосковья, которая исчезла после поездки на такси

Рост Софии — 159 сантиметров, она худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. В какой одежде была девушка в момент исчезновения, пока не установлено.
Местные телеграм-каналы сообщают, что момент посадки в автомобиль попал на камеры наблюдения, однако качество записи слишком плохое, и номер такси разглядеть не удалось. На поиски дочери в Сочи прилетел отец Софии — он вместе с волонтёрами, спасателями и полицейскими участвует в поисковой операции.
