Омичка отсудила 300 тысяч рублей за падение дерева на голову

В Омской области вступило в силу решение о взыскании компенсации морального вреда 63-летней жительнице Исилькульского района, на которую в августе 2024 года упало дерево. Как сообщает во вторник, 9 сентября 2025 года, пресс-служба прокуратуры Омской области, на омичку упал отломок ветхого дерева, а травмы оказались серьезными — открытая черепно-мозговая травма и перелом височной кости, что квалифицировано. Как тяжкий вред здоровью.
«В ходе рассмотрения дела суд обоснованно определил в качестве ответчика по делу МКУ “Городское хозяйство”, которое обязано проводить оценку состояния зеленых насаждений на территории Исилькульского городского поселения, в том числе в целях предупреждения причинения вреда», — говорится в официальном сообщении.
Прокуратура в интересах женщины подала иск. Суд постановил взыскать с причинителя вреда в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Как отметили в омской прокуратуре, ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию. Однако Омский областной суд оставил прежнее решение без изменения. Исполнение решения суда контролируется.