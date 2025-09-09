Омичка отсудила 300 тысяч рублей за падение дерева на голову

В Омской области вступило в силу решение о взыскании компенсации морального вреда 63-летней жительнице Исилькульского района, на которую в августе 2024 года упало дерево. Как сообщает во вторник, 9 сентября 2025 года, пресс-служба прокуратуры Омской области, на омичку упал отломок ветхого дерева, а травмы оказались серьезными — открытая черепно-мозговая травма и перелом височной кости, что квалифицировано. Как тяжкий вред здоровью.