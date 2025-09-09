В Омской области женщина отсудила 300 тысяч за падение на нее ветки дерева

В Омской области женщина через суд взыскала с муниципального предприятия, ответственного за спил старых веток 300 тысяч рублей. Подробности рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно материалам дела, в августе 2024 года 63-летняя женщина получила серьезные травмы в результате падения ветки старого дерева в Исилькуле. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.
Проверка прокуратуры установила, что ответственность за состояние зеленых насаждений на территории городского поселения лежит на МКУ «Городское хозяйство». Организация обязана проводить оценку состояния деревьев, чтобы предотвратить подобные происшествия.
Суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с МКУ «Городское хозяйство» компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Ответчик попытался оспорить решение, однако апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры.
Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Исполнение судебного решения находится на контроле. Ранее мы писали, что в Омской области возбудят уголовное дело по факту нарушения жилищных прав омички.