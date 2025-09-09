Отца четырех детей, погибших от дихлофоса, приговорили к условному сроку

Трагедия в семье произошла 21 сентября прошлого года. После ужина с пельменями родителей и четверых их детей доставили в больницу. Впоследствии было установлено, что причиной отравления стал дихлофос, которым глава семейства обработал весь дом, но недостаточно хорошо проветрил помещение: он лишь приоткрыл форточку.