Отца четырех детей, погибших от дихлофоса, приговорили к условному сроку

Дмитрия Виноградова, отца четырех детей, которые погибли около года назад от дихлофоса в селе Красная Сопка Красноярского края, суд приговорил к двум годам условно. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Дмитрия Виноградова, отца четырех детей, которые погибли около года назад от дихлофоса в селе Красная Сопка Красноярского края, суд приговорил к двум годам условно. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

— Два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, — цитирует агентство собеседника.

Трагедия в семье произошла 21 сентября прошлого года. После ужина с пельменями родителей и четверых их детей доставили в больницу. Впоследствии было установлено, что причиной отравления стал дихлофос, которым глава семейства обработал весь дом, но недостаточно хорошо проветрил помещение: он лишь приоткрыл форточку.

В июне раскрылись новые обстоятельства трагедии. Глава семейства планировал подать иск к производителю дихлофоса, сообщил его адвокат. На судебном заседании стало известно, что инсектицид содержал компонент, который усиливает токсическое воздействие.

По словам юриста, простое проветривание не способно устранить вредные вещества из воздуха, а для полной нейтрализации требуется тщательная уборка, включая мытье стен и стирку штор. Но в инструкции к препарату такие рекомендации отсутствуют.