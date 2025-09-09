Жительница Хабаровска продавала несуществующих породистых животных

Новости, Хабаровск. Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор 27-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве при продаже породистых животных. В 2024 году женщина размещала в интернете фиктивные объявления о продаже щенков и котят, используя для этого группы социальных сетей из других регионов России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".