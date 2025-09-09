Жительница Хабаровска продавала несуществующих породистых животных

Новости, Хабаровск. Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор 27-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве при продаже породистых животных. В 2024 году женщина размещала в интернете фиктивные объявления о продаже щенков и котят, используя для этого группы социальных сетей из других регионов России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мошенница требовала от потенциальных покупателей внесения предоплаты, после получения которой прекращала общение. Жертвами ее схем стали восемь жителей разных регионов страны, общий ущерб превысил 90 тысяч рублей.
Суд приговорил осужденную к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Также в доход государства конфискован сотовый телефон, использовавшийся для совершения преступлений. При вынесении приговора учтена предыдущая судимость подсудимой за аналогичные преступления.