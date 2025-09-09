Закрытое дело и строгий арест: предприниматель из Москвы оказался в центре дела о шпионаже

Как ранее писал KP.RU, Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Филипов по делу о государственной измене. Суть разбирательства, равно как и данные о личности подозреваемого при рассмотрении таких дел не сообщаются из-за грифа секретности. Известно лишь, что постановление суда об избрании меры пресечения уже вступило в силу.