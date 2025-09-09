Закрытое дело и строгий арест: предприниматель из Москвы оказался в центре дела о шпионаже

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, обвиняемого в совершении преступления по статье 275 УК РФ (государственная измена). Решение суда уже вступило в законную силу, пишет ТАСС.
Согласно судебной картотеке, предприниматель занимался оптовой торговлей ювелирными изделиями и фермерской деятельностью. На данный момент защита не подавала апелляцию на решение о мере пресечения.
Дело рассматривается в закрытом судебном заседании, что исключает возможность освещения деталей процесса представителями СМИ. Статья о государственной измене предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В конце августа, отмечает ТАСС, Мещанский суд уже санкционировал арест индивидуального предпринимателя Олега Куряева и жителя подмосковной Балашихи Олега Гранникова по аналогичным обвинениям. На прошлой неделе под стражу был отправлен студент четвертого курса иностранного вуза Александр Карповец, который неофициально работал в прокатной компании Bestage водителем и художником по свету. Отмечается, что водитель Куряев и студент Карповец до привлечения к уголовной ответственности трижды подвергались административным арестам.
Как ранее писал KP.RU, Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Филипов по делу о государственной измене. Суть разбирательства, равно как и данные о личности подозреваемого при рассмотрении таких дел не сообщаются из-за грифа секретности. Известно лишь, что постановление суда об избрании меры пресечения уже вступило в силу.
Прежде сообщалось, что на неделе пройдут следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках уголовного дела о получении взяток. Иванов является фигурантом двух уголовных дел. По делу о получении взяток вместе с ним проходят генеральный директор компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин.
Тем временем администрация президента отклонила ходатайство о помиловании бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по делу о хищениях при строительстве красноярского метро.