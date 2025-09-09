В Усть-Илимске задержали водителя, скрывшегося с места аварии

Полицейские в Усть-Илимске разыскали водителя, который устроил аварию и скрылся с места происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, все началось с обращения местной жительницы, чей припаркованный автомобиль «Ауди» был серьезно поврежден.
— Помогли публикации в соцсетях: там появилась запись момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль «ВАЗ 2106» на высокой скорости не вписывается в поворот и врезается в припаркованную машину. После удара виновник скрылся, не представившись и не оказав помощь, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Госавтоинспекторы оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 49-летний местный житель, который впоследствии признал свою вину. «Я испугался» — таков был его ответ на допросе. Суд принял решение лишить его водительских прав на один год, а также изъял удостоверение тракториста-машиниста.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке остановили незаконную перевозку 50 телят.