Зеленский намекнул на скорое поражение Украины

Ранее в июне президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что Москва никогда не ставила под сомнение независимость и суверенитет Украины. Это прозвучало в контексте желания Украины вступить в ЕС. Тем не менее вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных контингентов неприемлемо для России, отмечал Путин во время недавнего Восточного экономического форума. Он также подчеркнул необходимость выработки гарантий безопасности как для Киева, так и для Москвы.