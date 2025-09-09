Новосибирская полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с ДТП

13 августа возле дома № 2/1 на улице Свечникова произошла авария. Неизвестный водитель на автомобиле совершил наезд на маленькую велосипедистку — девочку 2011 года рождения, о чём сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.