Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с ДТП

Неизвестный наехал на ребёнка и скрылся с места преступления.

Неизвестный наехал на ребёнка и скрылся с места преступления.

13 августа возле дома № 2/1 на улице Свечникова произошла авария. Неизвестный водитель на автомобиле совершил наезд на маленькую велосипедистку — девочку 2011 года рождения, о чём сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшему ребёнку, злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия, оставив девочку одну.

Полиция ведёт срочный розыск подозреваемого водителя. Правоохранители призывают всех, кто располагает информацией о местонахождении виновника ДТП, срочно сообщить по телефонам:

8 (383) 232−23−35.

8 (923) 238−81−04.

Важно: всем, кто предоставит значимую информацию, гарантируется полная конфиденциальность.