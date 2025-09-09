Новосибирская полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с ДТП

Неизвестный наехал на ребёнка и скрылся с места преступления.
13 августа возле дома № 2/1 на улице Свечникова произошла авария. Неизвестный водитель на автомобиле совершил наезд на маленькую велосипедистку — девочку 2011 года рождения, о чём сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшему ребёнку, злоумышленник поспешно скрылся с места происшествия, оставив девочку одну.
Полиция ведёт срочный розыск подозреваемого водителя. Правоохранители призывают всех, кто располагает информацией о местонахождении виновника ДТП, срочно сообщить по телефонам:
8 (383) 232−23−35.
8 (923) 238−81−04.
Важно: всем, кто предоставит значимую информацию, гарантируется полная конфиденциальность.