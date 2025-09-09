Мошенники похитили деньги у жительницы Прикамья под предлогом продления сим-карты

И действительно, позвонил мужчина. Он сказал, что денежные средства заявительницы в опасности и их нужно перевести кому-нибудь из знакомых, чтобы задекларировать. По инструкции звонившего чусовлянка перевела около 200 тысяч рублей на карту своей подруги, а та, в свою очередь, отправила деньги по указанному аферистом номеру телефона, после чего разговор с ним прекратился.