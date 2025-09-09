Ричмонд
Мошенники похитили деньги у жительницы Прикамья под предлогом продления сим-карты

В дежурную часть полиции в Чусовом поступило заявление от местной жительницы 2002 года рождения о совершенном в отношении нее противоправном деянии, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Как выяснилось, чусовлянке на мобильный позвонила неизвестная, назвалась оператором сотовой связи и сообщила, что срок действия сим-карты истекает, а для продления нужно назвать код из смс-сообщения, что девушка и сделала.

Затем с ней связалась якобы сотрудница «службы безопасности Роскомнадзора» и рассказала, что личный кабинет девушки на госуслугах взломали мошенники и оформили от ее имени доверенность, и теперь ей в течение нескольких минут позвонит «сотрудник Роскомнадзора», чтобы помочь решить проблему.

И действительно, позвонил мужчина. Он сказал, что денежные средства заявительницы в опасности и их нужно перевести кому-нибудь из знакомых, чтобы задекларировать. По инструкции звонившего чусовлянка перевела около 200 тысяч рублей на карту своей подруги, а та, в свою очередь, отправила деньги по указанному аферистом номеру телефона, после чего разговор с ним прекратился.

Позже заявительница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, ведется расследование.