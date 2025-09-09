Трёхлетний ребёнок пострадал от наезда электросамоката в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 8 сентября 16-летний подросток, управляя электросамокатом, не сумел вовремя затормозить и наехал на трёхлетнюю девочку, гуляющую вместе с мамой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в результате ДТП ребёнок получил травму головы и был доставлен в больницу.
— Материал по факту нарушения правил дорожного движения несовершеннолетним направлен в инспекцию по делам несовершеннолетних для профилактической работы с семьей и решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — рассказали в отделе Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
Отметим, что августе в Городе юности сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатчиков, в результате которых пострадали люди.
Напомним, в августе в Хабаровске столкнулись автобус № 40 и электросамокат с подростками. ДТП произошло на Космической, 13. Электросамокат, на котором ехали девочки 14 и 15 лет, передвигался по проезжей части дороги, когда произошло столкновение с общественным транспортом. Подростков доставили в больницу для обследования.