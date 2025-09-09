Трёхлетний ребёнок пострадал от наезда электросамоката в Комсомольске-на-Амуре

— Материал по факту нарушения правил дорожного движения несовершеннолетним направлен в инспекцию по делам несовершеннолетних для профилактической работы с семьей и решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — рассказали в отделе Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.