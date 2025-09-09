В Самаре 8 сентября эвакуировали ТРК «Вива Лэнд»

Вечером 8 сентября в Самаре эвакуировали ТРК «Вива Лэнд». По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Кирова, 147 в 18.07 сработала пожарная сигнализация.