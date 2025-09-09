Ричмонд
В Самаре 8 сентября эвакуировали ТРК «Вива Лэнд»

В ТРК в Самаре сработала ложная пожарная тревога.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 сентября в Самаре эвакуировали ТРК «Вива Лэнд». По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Кирова, 147 в 18.07 сработала пожарная сигнализация.

— В цокольном этаже произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС и уточнила, что это выяснили прибывшие на вызов подразделения.

Из здания самостоятельно эвакуировались 310 человек, детей среди них не было. Обошлось без пострадавших.

Также 8 сентября в Самаре эвакуировали школу на улице Алма-Атинской, 122: на первом этаже в раздевалке замкнуло светильник.