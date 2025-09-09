Ричмонд
Здание дельфинария и крокодиловая ферма загорелись на Кубани

В Ейске Краснодарского края произошел крупный пожар, в результате которого загорелись здания дельфинария и крокодиловой фермы, сообщает Shot. Судьба животных пока остается неизвестной.

Очевидцы рассказали, что пламя практически полностью охватило строение, где располагались дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с редкими видами рептилий, а также контактный «Трогательный зоопарк».

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают причины возгорания и масштабы ущерба, передает Telegram-канал.

Ранее сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, возникший в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Возгорание началось в электрощитовой, где загорелся кабель.

Пожар начался вечером 5 сентября. По данным СМИ, из здания Третьяковской галереи эвакуировали 11 человек. Также журналисты сообщили, что причиной задымления в подвале учреждения стало короткое замыкание.