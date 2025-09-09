ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки

В одном из видео, размещённом на странице центра по вербовке иностранцев в ВСУ в социальной сети, женщина-наёмница из Колумбии с позывным Куин призывает жительниц Латинской Америки отправиться на Украину. Она утверждает, что туда ежедневно прибывают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу. Куин подчёркивает, что особенно востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы военными врачами на передовой.