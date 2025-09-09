Ричмонд
ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки

ВСУ ведут вербовку женщин из Колумбии, Мексики и Бразилии для участия в боевых действиях.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины привлекают женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из видео, размещённом на странице центра по вербовке иностранцев в ВСУ в социальной сети, женщина-наёмница из Колумбии с позывным Куин призывает жительниц Латинской Америки отправиться на Украину. Она утверждает, что туда ежедневно прибывают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу. Куин подчёркивает, что особенно востребованы кандидатки с медицинским образованием и опытом для работы военными врачами на передовой.

Латиноамериканцев часто привлекают на службу в ВСУ высокими гонорарами и обещаниями комфортных условий. В июле посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщил, что число колумбийских наёмников в рядах украинских военных остаётся значительным. В ответ на это президент Колумбии Густаво Петро назвал наёмничество ограблением страны.

Министерство обороны неоднократно заявляло об уничтожении наёмников из разных стран на Украине. В ведомстве подчёркивали, что киевский режим использует их как «пушечное мясо».