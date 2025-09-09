Ричмонд
Полицейские устроили облаву на нарушителей порядка в центре Красноярска

На минувших выходных в Центральном районе Красноярска полицейские выявили более 70 правонарушений общественного порядка.

В вечернее время пешие наряды полиции, сотрудники ДПС и Росгвардии патрулировали главные улицы города в целях обеспечения безопасности. В ходе рейда было выявлено и пресечено 10 фактов распития спиртных напитков в общественном месте; 33 административных правонарушения по линии безопасности дорожного движения — переход дороги в неположенном месте, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов и ряд других.

Кроме того, в ночное время полицейские проверили места концентрации несовершеннолетних и выявили 31 правонарушение.

Также правоохранители проводили с гражданами профилактические беседы о мошенничестве.