Полицейские устроили облаву на нарушителей порядка в центре Красноярска

В вечернее время пешие наряды полиции, сотрудники ДПС и Росгвардии патрулировали главные улицы города в целях обеспечения безопасности. В ходе рейда было выявлено и пресечено 10 фактов распития спиртных напитков в общественном месте; 33 административных правонарушения по линии безопасности дорожного движения — переход дороги в неположенном месте, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов и ряд других.