В Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма

В последние недели на территории Краснодарского края фиксируются различные чрезвычайные происшествия, связанные с возгораниями. Так, ранее в Северском районе после падения обломков беспилотника загорелась трава и были повреждены жилые дома, а в Краснодаре в конце августа в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.