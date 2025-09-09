Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма

В Ейске Краснодарского края произошел пожар на территории дельфинария. Огонь распространился также на соседнюю крокодиловую ферму. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитета.

В Ейске Краснодарского края произошел пожар на территории дельфинария.

В Ейске Краснодарского края произошел пожар на территории дельфинария. Огонь распространился также на соседнюю крокодиловую ферму. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитета.

«На месте работают оперативные службы. Идет проливка конструкций», — заявили «Известиям» в ЕДДС, комментируя ситуацию с возгоранием дельфинария и крокодиловой фермы в Краснодарском крае.

По предварительной информации, в результате происшествия животные не пострадали. Эвакуация людей не потребовалась. Причины возгорания будут установлены по итогам проверки и работы экспертов.

В последние недели на территории Краснодарского края фиксируются различные чрезвычайные происшествия, связанные с возгораниями. Так, ранее в Северском районе после падения обломков беспилотника загорелась трава и были повреждены жилые дома, а в Краснодаре в конце августа в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.